Владельцев Chery Tiggo предупредили о проблемах

Shot: Владельцы Chery Tiggo начали жаловаться на проблемы с печкой

Владельцы Chery Tiggo начали массово жаловаться на проблемы с печкой. О рисках замерзнуть предстоящей зимой собственников этих китайских кроссоверов предупредил Telegram-канал «Shot проверка».

По данным издания, после обновления ПО на 2.04 владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max стали замечать, что со стороны водительского сидения дует холодный воздух. У некоторых к тому же самопроизвольно включается кондиционер и салон прогревается очень долго. «Такие баги — практически у каждого второго», — говорится в материале. Там также отмечается, что некоторым водителям удается на время улучшить ситуацию с отоплением после того как они «пошаманят с заслонками».

Одному из собеседников журналистов на фоне этого сказали на техобслуживании, что речь идет о распространенной проблеме, решение которой пока не найдено.

Ранее российские автовладельцы назвали среди недостатков китайских машин «глюки» оборудования, например, многочисленные ошибки приборной панели при морозах и в целом и плохую адаптацию этих авто к низким температурам.