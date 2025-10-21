Бывший СССР
Военкор рассказал о появившихся у ВСУ роях дронов

Военкор Котенок: Каждого российского бойца атакует до 100 дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российский военный корреспондент Юрий Котенок раскрыл масштабы беспилотных вооружений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на запорожском направлении на каждого выявленного противником бойца летит от 40 до 100 дронов. «Сколько шансов выжить штурмовику, просто мотострелку в этих условиях? В таких условиях мы еще умудряемся идти вперед», — указал журналист.

Ранее военный блогер Егор Гузенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в зоне спецоперации мини-беспилотники. Он показал видео, на котором демонстрируется беспилотник размером с ладонь. Неизвестный автор видео говорит, что такие летательные аппараты практически бесшумны. «Новое "чудовище" завелось в зоне СВО!» — гласит подпись Гузенко под видео. Он указал, что такой дрон был обезврежен на одной из российских позиций. Несмотря на свои размеры, беспилотник снабжен боезарядом, подчеркнул блогер.

