Россия
12:27, 8 октября 2025Россия

Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

Военный блогер Гузенко: ВСУ используют в зоне СВО 10-сантиметровые дроны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Тринадцатый.»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в зоне спецоперации мини-беспилотники. Об этом рассказал военный блогер Егор Гузенко.

На кадрах демонстрируется беспилотник размером с ладонь. Неизвестный автор видео говорит, что такие летательные аппараты практически бесшумны.

«Новое "чудовище" завелось в зоне СВО!» — гласит подпись Гузенко под видео. Он указал, что такой дрон был обезврежен на одной из российских позиций. Несмотря на свои размеры, беспилотник снабжен боезарядом, подчеркнул блогер.

Ранее в Курской области появились украинские «дроны-ждуны». Такое неофициальное название получили беспилотники, которые залегают в засаде, атакуя проезжающие автомобили.

    Все новости