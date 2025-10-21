«Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

ВСУ вернули на фронт командовавшего контрнаступлением генерала Тарнавского

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуло на фронт командовавшего контрнаступлением в 2023 году бригадного генерала Александра Тарнавского. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в командовании Сил обороны Украины.

Куда ВСУ направляют Тарнавского?

Как сообщается, Тарнавский возвращается на должность командира 9-го армейского корпуса (АК) ВСУ, созданного на основе оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Донецк». В начале июня 55-летний генерал оставил обе должности под предлогом проблем со здоровьем. В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил командовавшего корпусом с июня по октябрь генерал-майора Виктора Николюка руководителем 20-го корпуса, который отвечает за участок фронта на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

В настоящий момент 9-й АК находится на рубежах к югу от подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике.

В состав корпуса входят следующие подразделения:

5-я отдельная тяжелая механизированная бригада (ОТМБр)

32-я отдельная механизированная бригада (ОМБр)

68-я отдельная егерская бригада (ОЕБр)

100-я ОМБр

142-я ОМБр

153-я ОМБр

55-я отдельная артиллерийская бригада

Подразделения корпуса понесли существенные потери в ходе боев на угледарском направлении, а также под Селидово и Красноармейском в ДНР. При этом некоторые части были сформированы относительно недавно: например, 153-я ОМБр является одной из сформированных при поддержке Запада в конце 2024 года бригад, а 5 ОТМБр была сформирована из 5-й отдельной танковой бригады в июле 2025 года.

Фото: Dan Bashakov / AP

Чем известен украинский генерал?

Александр Тарнавский родился в Днепропетровске в 1970 году. В декабре 2014-го года военный вошел в состав общественного совета Кривого Рога по поддержке бывшего депутата Верховной Рады Украины от «Партии регионов» и «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, а в 2015 году баллотировался в Криворожский городской совет по спискам политической партии «Наш Край», обвиненной в пророссийской деятельности и самораспустившейся в августе 2025 года.

В начале специальной военной операции Тарнавский служил в качестве заместителя командующего войсками ОК «Восток», а летом 2022 года был назначен на должность командира оперативной группировки войск «Слобода», участвовавшей в контрнаступлении в Харьковской области под руководством Александра Сырского. Сразу после операции генерал был перенаправлен на должность командующего оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Херсон» и проводил контратаки ВСУ на позиции Вооруженных сил России в Херсонской области. По словам украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова, командир «положил немало людей» под Давидовым Бродом и Архангельским в ходе неудачного контрнаступления на Херсонщине.

Однако украинское командование высоко оценило действия Тарнавского: перед началом контрнаступления ВСУ летом 2023 года он был назначен командующим ОСГВ «Таврия» и руководил главным ударом, ставившем задачей прорыв линий обороны ВС России и выход к Мелитополю и Бердянску. В подчинении генерала оказались лучшие части украинской армии, включая подразделения десантно-штурмовых войск (ДШВ), однако в результате операции ВСУ не смогли дойти даже до первой линии российской обороны.

В ДШВ тем, кто выжил после тех страшных событий, он, наверное, до сих пор снится в ночных кошмарах. Да и многим другим тоже Богдан Мирошников украинский военный корреспондент

Александр Тарнавский Фото: Ministry of Defence of Ukraine / Wikipedia

Как назначение связано с ситуацией на фронте?

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что битва за Красноармейск переходит в финальную стадию. По его словам, бои с применением беспилотников-камикадзе идут уже в центре города, что свидетельствует о приближении решающей фазы битвы за населенный пункт.

По сообщению Telegram-канала «Иди и смотри», в результате успешных наступательных действий российские войска завязали бои в западной части Красноармейска. Также сообщается и о боях в соседнем Димитрове (украинское название — Мирноград).

20 октября Минобороны России заявило о взятии под контроль села Ленино в ДНР, находящегося на границе с Днепропетровской областью к юго-западу от Красноармейска. Населенный пункт расположен на стыке полос обороны 9-го и 20-го АК, а ситуация в этом районе угрожает ВСУ еще одним прорывом ВС России на территорию Днепропетровской области с целью отрезать пути снабжения украинской группировки.

Как отметил в интервью «Ленте.ру» сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, ослабление обороны ВСУ под Купянском и Красноармейском связано с решением Александра Сырского перебросить резервы на Добропольский выступ. По мнению аналитика, украинскому командованию практически нечем оборонять рубежи на указанных участках фронта.

После двух месяцев тяжелых боев российское командование сумело насытить этот участок войсками. И произошло это в том числе благодаря погоде Сергей Полетаев сооснователь проекта «Ватфор»

Что могут предпринять ВСУ?

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», Александр Сырский в результате продвижения ВС России в ДНР оказался перед дилеммой — усилить группировку около Доброполья и за ним или сосредоточить силы на Красноармейске. По мнению аналитиков, Киев будет до последнего создавать иллюзию «ожесточенных боев на подступах» Покровска, а объявит «организованный отход» из города.

В этой связи ВСУ необходимо будет предпринять действия по стабилизации линии фронта, в том числе и на соседних участках, чтобы сдержать дальнейшее продвижение ВС России.

По этой причине на Украине рассматривают назначение Тарнавского как логичный шаг: например, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая описывала его в момент вступления в должность командира ОТГ «Донецк» как имеющего опыт наступательных операций генерала. Однако методы его командования вызывают критику даже у украинских военных корреспондентов и бойцов ВСУ: в частности, Богдан Мирошников удивился возвращению генерала после целого ряда провалов.