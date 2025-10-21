Культура
14:00, 21 октября 2025Культура

Юра Борисов вышел в свет с женой на фоне слухов о разводе

Юра Борисов пришел на премьеру фильма вместе с семьей на фоне слухов о разводе
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Юра Борисов вышел в свет вместе с женой Анной Шевчук на фоне слухов о разводе. Об этом сообщает Super.ru.

Артист с семьей пришел на премьеру фильма «Алиса в Стране чудес», на красной дорожке его сопровождали супруга и дочери — десятилетняя Марфа и восьмилетняя Акулина. «Семья выглядела очень гармонично и счастливо, демонстрируя теплые отношения», — говорится в материале. При этом отмечается, что от разговоров с журналистами они отказались.

Ранее российский режиссер Андрей Кончаловский поделился своим мнением об актере Юре Борисове. Кинематографист подчеркнул, что Борисов — интроверт, неуверенный в себе большой артист и имеет «чрезвычайно глубокий характер».

.
