16:31, 10 октября 2025

Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

Режиссер Кончаловский отметил сходство актера Юры Борисова с Марлоном Брандо
Ольга Коровина
Юра Борисов

Юра Борисов. Фото: Mike Blake / Reuters

Прославленный российский режиссер Андрей Кончаловский поделился своим мнением об актере Юре Борисове. Его цитирует «Российская газета».

Кончаловский подчеркнул, что Борисов — интроверт, неуверенный в себе большой артист и «чрезвычайно глубокий характер». «Вдумчивый и пытливый, как ребенок. Он, конечно, грандиозная фигура в мировом кинематографе», — поделился режиссер.

По словам кинематографиста, в отличие от Лоуренса Оливье или Андрея Миронова, которые могли исполнить любую роль, Борисову необходимо «верить» в материал, чтобы сыграть его. Кончаловский отметил, что в этом состоит сходство российского номинанта на премию «Оскар» с культовым американским актером Марлоном Брандо.

«Он, как Марлон Брандо: должен внутренне ощутить энергию, чтобы потом в ней существовать. Иначе все получится ужасно, фальшиво», — добавил режиссер. Он отметил, что Борисов не берется за роль, если не верит в нее.

Ранее Борисов рассказал о случае на съемках киноромана Кончаловского «Хроники русской революции», когда чуть не разбил антикварный реквизит. Актер едва не уронил «графинчики и бокалы» на полтора миллиона рублей.

