Юра Борисов чуть не разбил реквизит на полтора миллиона

Юра Борисов рассказал, что чуть не разбил антикварный реквизит на 1,5 миллиона
Андрей Шеньшаков

Кадр: Сериал «Хроники русской революции»

Актер Юрий Борисов рассказала о случае на съемках киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», когда чуть не разбил антикварный реквизит. Его слова передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу платформы START, которая занимается выпуском проекта.

Инцидент произошел во время съемок сцены танца персонажа Борисова с Матильдой Кшесинской, чью роль исполняет Ольга Лерман.

«Я случайно задел столик с какими-то графинчиками и бокалами. Дубль сняли, смотрю: белые лица реквизиторов. Ты, говорят, сейчас чуть на полтора миллиона тут все не уронил!» — сообщил он.

Вся посуда, которая была использована в сцене, оказалась антикварной, как и столик, на котором она стояла. Эпизод снимался в исторических интерьерах особняка легендарной балерины в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Эмир Кустурица снимет фильм в России с Юрием Борисовым.

