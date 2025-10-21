Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:05, 21 октября 2025Забота о себе

Жена наняла частного детектива и нашла у мужа кое-что посерьезнее любовницы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Globallookpress.com

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет женщине, которая наняла частного детектива и нашла в жизни мужа кое-что посерьезнее, чем просто любовница. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, еще год назад она заподозрила неладное: секс с супругом стал казаться механическим, из отношений ушли нежность и поцелуи. Иногда мужчина под разными предлогами исчезал на ночь. «Друзья убедили меня проследить за ним и выяснить, что он задумал. Все оказалось даже хуже, чем я предполагала. Частный детектив сделал несколько фотографий, на которых мой муж в компании какой-то женщины катит детскую коляску», — рассказала она. Сперва мужчина отрицал измену, но в конце концов во всем признался. Сейчас он живет отдельно и просит принять его назад в семью.

Он говорит, что чувствует себя ужасно и не хочет разводиться со мной, но мои родители очень состоятельны и щедры к нам, поэтому я переживаю, что его просто интересуют деньги. Сердце разбивается: он всегда говорил, что пока не хочет детей, хотя я изводила его с этим вопросом последние пару лет

из письма анонимной читательницы

В ответ Коллинз призвала автора письма не прощать неверного мужа. «Независимо от того, любит ли он на самом деле эту другую женщину или нет, теперь у него есть юридическое обязательство содержать ребенка материально. Я думаю, что из-за вашего собственного желания иметь детей это будет преследовать вас, даже если вы попытаетесь примириться», — поделилась мнением она.

Коуч предупредила, что после развода муж может предъявить существенные права на все, что оставят женщине состоятельные родители после кончины. «Живите в обществе людей, с которыми вы чувствуете, что вас ценят и любят, и наслаждайтесь одиночеством какое-то время. Между тем, правильный психотерапевт может помочь вам обрести внутреннюю силу, о которой вы и не подозревали», — заключила она.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Ранее Коллинз дала совет 38-летней женщине, которая занялась сексом с другом 22-летнего сына и оказалась в тупике из-за стыда за происходящее. В ответ специалистка призвала женщину прежде всего перестать волноваться, поскольку такие отношения можно поддерживать без угрызений совести.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об изгнании Зеленского из Белого дома

    Военкор рассказал о появившихся у ВСУ роях дронов

    Пациент устроил пожар в российской больнице

    Ликвидирован растерзавший четверых детей волк-людоед

    Байден завершил курс лучевой терапии в рамках лечения рака

    В бригаде ВСУ удивились заявлениям Зеленского о ситуации на фронте

    Экс-губернатор проиграл Малахову суд на 120 миллионов рублей

    Мэра Лондона уличили в замалчивании проблемы банд педофилов

    ВС России ликвидировали наемников из ЮАР под Купянском

    Нововведение в популярной сети супермаркетов возмутило американцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости