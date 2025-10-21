Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:46, 21 октября 2025Из жизни

Женщина нашла на берегу живую акулу

В Шотландии синяя акула выбросилась на берег
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Schalk Van Zuydam / AP

На берег Шетландских островов, Шотландия, вынесло еще живую акулу. Об этом пишет Jam Press.

Рыбу нашла посетительница пляжа Джой Пикок. Трехметровая акула поразила женщину своим размером. Пикок тут же сообщила о ней в местную организацию по защите дикой природы.

Представители организации определили, что на берег выбросилась синяя акула. Этот вид редко встречается в шотландских водах. Они пытались спасти рыбу, но им так и не удалось вернуть ее в воду.

Материалы по теме:
«Они меня никогда не пугали» История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
«Они меня никогда не пугали»История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
13 сентября 2020
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает» Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает»Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
8 февраля 2020

Синие акулы отличаются окрасом, который обеспечивает им отличную маскировку в воде. Они совершают длительные миграции и питаются рыбой и головоногими моллюсками. Вид является одним из самых многочисленных и распространенных среди акул.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рыбак выловил редкую акулу на популярном туристическом пляже. Сделать это ему помог совет из интернета.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    ВС России ударили по производящему для ВСУ ракеты «Нептун» заводу

    Раскрыты новые детали войны старшего сына Дэвида Бекхэма с семьей

    В России указали на обязательные условия безопасного полета Путина на встречу с Трампом

    В Москве пропала Останкинская башня

    Москвичей предупредили о потеплении осени к концу века

    Следователи используют распознавание лиц для поиска зарезавшего российского режиссера

    Женщина нашла на берегу живую акулу

    Названа группа особого риска внезапной сердечной смерти

    Положение китайской экономики оказалось хрупким и рискованным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости