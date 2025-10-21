Из жизни
06:00, 21 октября 2025

Женщина похоронила мать во дворе ради ее пенсии

В Израиле дочь закопала 94-летнюю мать во дворе, чтобы получать ее пенсию
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

64-летняя жительница Израиля скрыла смерть матери, чтобы продолжать получать ее пенсию. Об этом сообщает The Times of Israel.

Ее матери, 93-летней израильтянки, пережившей Холокост, не стало в 2023 году. Однако вместо того, чтобы известить власти о произошедшем, женщина вместе с семьей закопала тело в глубокой яме у себя во дворе. Она полтора года скрывала факт смерти, чтобы продолжать получать ее пенсию. По данным следствия, злоумышленники получали ежемесячные выплаты на общую сумму 18 тысяч шекелей (примерно 443 тысячи рублей), включавшие пособия из немецкого бюджета.

«Они просто не сообщили об этом, и в течение полутора лет продолжали получать деньги на совместный счет», — заявил начальник оперативной группы по борьбе с особо опасными преступлениями в Галилее, главный инспектор Алон Реувени. По его словам, перед погребением тело хранилось в старом морозильнике для мороженого, а преступники давали следствию противоречивые показания о месте захоронения.

Партнер обвиняемой, также арестованный по делу, добровольно расстался с жизнью после того, как понял, что полиция обнаружила его роль в преступлении. В настоящее время в отношении дочери покойной продолжаются уголовные разбирательства по статьям о мошенничестве и воспрепятствовании работе правоохранительных органов.

Ранее в Греции женщина похоронила мать в конюшне, чтобы продолжать получать ее пенсию. 62-летняя женщина получала выплаты пожилой матери на протяжении трех лет после ее смерти.

