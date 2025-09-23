Женщина похоронила мать во дворе дома ради ее пенсии

В Греции женщина похоронила мать в конюшне, чтобы получать ее пенсию

В Греции женщина похоронила мать в конюшне, чтобы продолжать получать ее пенсию. Об этом сообщает Greek City Times.

62-летняя женщина получала выплаты пожилой матери на протяжении трех лет после ее смерти. Ложь вскрылась, когда односельчане анонимно обратились к социальным работникам с просьбой проверить, все ли хорошо с пожилой женщиной, которую никто не видел несколько лет. Соседям преступница сначала говорила, что мать спит или устала, а затем начала рассказывать о ее переезде в дом для престарелых к старшей сестре.

Во время первого визита соцработников женщина предложила им прийти через день, когда ее мать якобы должна была вернуться от сестры. На второй встрече она показала инспекторам пожилую женщину, больную деменцией. Однако при проверке выяснилось, что ни внешность, ни возраст пенсионерки не соответствовали данным пропавшей. Как оказалось, это была мать родственницы преступницы.

«Она пришла ко мне в отчаянии и сказала, что покончит с собой, если я не помогу. Ей нужно было, чтобы кто-то выдал себя за ее мать, потому что приезжали проверяющие», — рассказала впоследствии пособница.

После того как преступницу поймали на лжи, она созналась, что в 2023 году похоронила мать во дворе дома, в конюшне. По ее словам, матери не стало из-за естественных причин. Тело было эксгумировано для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее мужчина из Италии спрятал и несколько месяцев хранил дома останки 103-летней матери. Он сделал это из-за ее пенсии, поскольку своих источников дохода у него не осталось.