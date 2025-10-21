Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:28, 21 октября 2025Забота о себе

Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

Диетолог Кэндел: Красное мясо во время менструации восполнит уровень железа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог Айна Кэндел рекомендовала женщинам добавить в рацион красное мясо во время менструации. Ее слова приводит издание 20minutos.

«Во время менструации у женщин снижается уровень железа из-за кровотечения. Если эта потеря не компенсируется диетой, могут возникнуть усталость, головокружение, бледность и даже железодефицитная анемия, если нехватка микроэлемента становится хронической», — пояснила Кэндел.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

По ее словам, восполнить уровень железа поможет красное мясо. При этом специалистка подчеркнула, что употреблять этот продукт необходимо в умеренных количествах. «Одного или двух раз в неделю достаточно. Чрезмерное увлечение красным мясом может привести к увеличению потребления насыщенных жиров и, следовательно, повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы», — заключила она.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как сделать хлеб полезнее. Для этого, утверждает он, его необходимо хранить в морозилке.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости