Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

Диетолог Кэндел: Красное мясо во время менструации восполнит уровень железа

Диетолог Айна Кэндел рекомендовала женщинам добавить в рацион красное мясо во время менструации. Ее слова приводит издание 20minutos.

«Во время менструации у женщин снижается уровень железа из-за кровотечения. Если эта потеря не компенсируется диетой, могут возникнуть усталость, головокружение, бледность и даже железодефицитная анемия, если нехватка микроэлемента становится хронической», — пояснила Кэндел.

По ее словам, восполнить уровень железа поможет красное мясо. При этом специалистка подчеркнула, что употреблять этот продукт необходимо в умеренных количествах. «Одного или двух раз в неделю достаточно. Чрезмерное увлечение красным мясом может привести к увеличению потребления насыщенных жиров и, следовательно, повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы», — заключила она.

