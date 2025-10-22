22 октября в России отмечают День финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ. А в мире — Международный день заикающихся людей и День психофизики. Православные верующие в этот день чтут память апостола Иакова Алфеева. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День финансово-экономической службы ВС РФ

Праздник был учрежден в 2015 году как дань заслугам военных финансистов, которые занимаются распределением финансов на федеральном и региональном уровне. Дату выбрали неслучайно — 22 октября 1918 года впервые в истории армии и флота было принято положение о финотделе и организован самостоятельный финансовый орган.

Однако прообраз армейской финансовой службы создал еще Петр I, учредив должность генерал-комиссара, который отвечал за денежное обеспечение войска. Также в петровскую эпоху ввели первые оклады жалованья для регулярной армии.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Праздники в мире

Международный день заикающихся людей

Заиканием называется нарушение речи, при котором человек часто повторяет или удлиняет звуки, слоги и слова, из-за чего речь получается нерешительной и неритмичной. Такие задержки возникают из-за судорог мышц речевого аппарата. Точные причины возникновения заикания до сих пор установить не удалось, в числе влияющих факторов — генетика и нарушения работы нервной системы.

По статистике, около трех миллионов людей по всему миру страдают от заикания. Международный день заикающихся людей призван привлечь внимание к социальным проблемам, в частности дискриминации, с которой сталкиваются люди с таким недугом. Также в этот день проходят мероприятия, посвященные лечению заикания.

День психофизики

Психофизика — это область психологии, которая изучает взаимодействия между физическими процессами и субъективными ощущениями. В современном понимании это наука об ответных реакциях организма на стимулы внешней среды.

День психофизики, или День Фехнера, был установлен в честь немецкого ученого Густава Теодора Фехнера, который заложил основы данной науки.

Густав Фехнер Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 октября

День рождения ксерокопии;

Всемирный день орехов;

День клавиши CAPS LOCK.

Какой церковный праздник 22 октября

День памяти апостола Иакова Алфеева

Согласно преданию, Иаков был братом апостола-евангелиста Матфея. Обоих Господь призвал в число 12 ближайших учеников, а после Воскресения послал проповедовать.

Сначала Иаков распространял веру в Иудее, а позже вместе с посолом Андреем отправился в Едессу. Он также проповедовал в Газе, Елевферополе и окрестностях, в конце пути решил дойти до Египта. В городе Острацине Иакова распяли гонители.

Иаков Алфеев Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 22 октября

День памяти преподобного Андроника и жены его Афанасии;

День памяти праведного Авраама праотца и племянника его Лота;

День памяти мучеников Еввентия и Максима воинов;

День памяти преподобного Петра Галатийского.

Приметы на 22 октября

По народному календарю 22 октября — День Якова Дровопильца. В старину считалось, что с этого дня пора готовить дрова на зиму.

Если на Якова выпадает снег, то до зимы еще ровно 40 дней.

Нельзя в этот день ходить на свидания и начинать новые отношения — все закончится расставанием.

22 октября следует последний раз за сезон идти по грибы, но вернуться нужно до темноты, иначе можно потревожить злых духов.

Кто родился 22 октября

Советский и российский режиссер прославился экранизациями романов Александра Дюма «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо». Также в числе его работ — комедийный мюзикл «Ах, водевиль, водевиль...» и фэнтезийная мелодрама «Выше радуги». Кроме того, Георгий Юнгвальд-Хилькевич принимал участие в создании тележурнала «Ералаш».

Легенда советского и мирового спорта, лучший вратарь в истории футбола, Олимпийский чемпион и единственный голкипер в истории, получивший «Золотой мяч». Яшин прославился не только как эффективный вратарь, но и как новатор — ему удалось расширить привычное для своего времени понимание работы голкипера, регулярно практикуя успешную игру на выходах и задействуя всю штрафную площадь. Кроме того, Яшин отлично умел начинать атаки своей команды и руководить игроками в защите.

Фото: Виктор Шандрин / ТАСС

Кто еще родился 22 октября