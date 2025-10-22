22 октября в России отмечают День финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ. А в мире — Международный день заикающихся людей и День психофизики. Православные верующие в этот день чтут память апостола Иакова Алфеева. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 октября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День финансово-экономической службы ВС РФ
Праздник был учрежден в 2015 году как дань заслугам военных финансистов, которые занимаются распределением финансов на федеральном и региональном уровне. Дату выбрали неслучайно — 22 октября 1918 года впервые в истории армии и флота было принято положение о финотделе и организован самостоятельный финансовый орган.
Однако прообраз армейской финансовой службы создал еще Петр I, учредив должность генерал-комиссара, который отвечал за денежное обеспечение войска. Также в петровскую эпоху ввели первые оклады жалованья для регулярной армии.
Праздники в мире
Международный день заикающихся людей
Заиканием называется нарушение речи, при котором человек часто повторяет или удлиняет звуки, слоги и слова, из-за чего речь получается нерешительной и неритмичной. Такие задержки возникают из-за судорог мышц речевого аппарата. Точные причины возникновения заикания до сих пор установить не удалось, в числе влияющих факторов — генетика и нарушения работы нервной системы.
По статистике, около трех миллионов людей по всему миру страдают от заикания. Международный день заикающихся людей призван привлечь внимание к социальным проблемам, в частности дискриминации, с которой сталкиваются люди с таким недугом. Также в этот день проходят мероприятия, посвященные лечению заикания.
День психофизики
Психофизика — это область психологии, которая изучает взаимодействия между физическими процессами и субъективными ощущениями. В современном понимании это наука об ответных реакциях организма на стимулы внешней среды.
День психофизики, или День Фехнера, был установлен в честь немецкого ученого Густава Теодора Фехнера, который заложил основы данной науки.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 октября
- День рождения ксерокопии;
- Всемирный день орехов;
- День клавиши CAPS LOCK.
Какой церковный праздник 22 октября
День памяти апостола Иакова Алфеева
Согласно преданию, Иаков был братом апостола-евангелиста Матфея. Обоих Господь призвал в число 12 ближайших учеников, а после Воскресения послал проповедовать.
Сначала Иаков распространял веру в Иудее, а позже вместе с посолом Андреем отправился в Едессу. Он также проповедовал в Газе, Елевферополе и окрестностях, в конце пути решил дойти до Египта. В городе Острацине Иакова распяли гонители.
Какие еще церковные праздники отмечают 22 октября
- День памяти преподобного Андроника и жены его Афанасии;
- День памяти праведного Авраама праотца и племянника его Лота;
- День памяти мучеников Еввентия и Максима воинов;
- День памяти преподобного Петра Галатийского.
Приметы на 22 октября
По народному календарю 22 октября — День Якова Дровопильца. В старину считалось, что с этого дня пора готовить дрова на зиму.
- Если на Якова выпадает снег, то до зимы еще ровно 40 дней.
- Нельзя в этот день ходить на свидания и начинать новые отношения — все закончится расставанием.
- 22 октября следует последний раз за сезон идти по грибы, но вернуться нужно до темноты, иначе можно потревожить злых духов.
Кто родился 22 октября
Георгий Юнгвальд-Хилькевич (1934-2015)
Советский и российский режиссер прославился экранизациями романов Александра Дюма «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо». Также в числе его работ — комедийный мюзикл «Ах, водевиль, водевиль...» и фэнтезийная мелодрама «Выше радуги». Кроме того, Георгий Юнгвальд-Хилькевич принимал участие в создании тележурнала «Ералаш».
Лев Яшин (1929-1990)
Легенда советского и мирового спорта, лучший вратарь в истории футбола, Олимпийский чемпион и единственный голкипер в истории, получивший «Золотой мяч». Яшин прославился не только как эффективный вратарь, но и как новатор — ему удалось расширить привычное для своего времени понимание работы голкипера, регулярно практикуя успешную игру на выходах и задействуя всю штрафную площадь. Кроме того, Яшин отлично умел начинать атаки своей команды и руководить игроками в защите.
Кто еще родился 22 октября
- Иван Бунин (1870-1953) — русский поэт и писатель;
- Ференц Лист (1811-1886) — венгро-немецкий композитор;
- Катрин Денев (82 года) — французская актриса.