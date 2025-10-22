Билайн и Россельхозбанк договорились развивать сервисы для иностранцев

Билайн и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Россельхозбанк и Билайн подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию взаимовыгодных и общественно полезных проектов. Основная цель — повышение доступности и удобства в использовании банковских услуг и телеком-сервисов для иностранных граждан.

Среди приоритетных направлений партнерства — развитие решений для обслуживания нерезидентов. В мае 2025 года Россельхозбанк и Билайн запустили совместный сервис по подтверждению SIM-карт иностранных граждан с обязательной биометрической идентификацией. Услуга стала доступна более чем в 1,5 тысячи отделений банка по всей стране.

В рамках нового соглашения партнеры договорились проработать запуск пилотного проекта по подтверждению личности иностранцев и сбору их биометрических данных с использованием планшетов. Такое решение позволит проводить идентификацию не только в отделениях банка и офисах Билайна, но и с выездом специалистов в места массового присутствия клиентов.

«Партнерство с Россельхозбанком — это пример того, как телеком- и финансовый сектора могут усиливать друг друга, создавая комплексные сервисы нового поколения. Отвечать вызовам времени всегда эффективнее совместно — Билайн открыт к новым партнерствам и рад видеть Россельхозбанк в их числе», — сказал директор по управлению партнерским каналом Билайна Роман Прыганов.

Заместитель председателя правления Россельхозбанка Екатерина Елманова подчеркнула, что проект имеет особое значение для банка.

«Мы рассматриваем этот проект как знаковый для банка, поскольку он может продемонстрировать инновационность и уникальность наших биометрических решений, которые сейчас серьезно востребованы рынком и актуальны для него. Также для нас это первое партнерство с одним из крупнейших игроков на телекоммуникационном рынке, что позволяет по-новому взглянуть на возможности развития бизнеса», — пояснила Екатерина Елманова.

