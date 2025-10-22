Британские неонацисты обсудили нападения на мечети и попали в тюрьму

NYT: Британских неонацистов посадили в тюрьму за обсуждение нападений на мечети

Троих британских неонацистов приговорили к тюремному сроку за обсуждение нападений на мигрантов, мечети и синагоги. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«24-летний Броган Стюарт и двое его сообщников, 35-летний Кристофер Рингроуз и 26-летний Марко Питцетту, были приговорены к тюремному заключению сроком от 8 до 11 лет за "подготовку террористических актов". Все трое отрицали предъявленные обвинения и заявили на суде, что на самом деле не планировали нападения, а просто резко "шутили", чтобы добиться эффекта шока», — передает издание.

Однако, по данным полиции, у троих мужчин нашли более 200 единиц оружия, включая мечи, ножи, арбалеты, пневматические винтовки, топоры и биты. Кроме того, в вещах Рингроуза обнаружили распечатанную на 3D-принтере часть самодельной штурмовой винтовки.

13 сентября в Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие в антимигрантском протесте. Демонстранты скандировали лозунги против премьер-министра королевства Кира Стармера и осудили миграционную политику правительства.