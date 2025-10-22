Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:56, 22 октября 2025Экономика

Бывшая жена Диброва переехала в новый дом после развода

Экс-супруга Дмитрия Диброва Полина показала дом, куда переехала после развода
Полина Кислицына (Редактор)
Полина Диброва

Полина Диброва. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала дом, куда переехала после развода. Кадры из ее нового жилья опубликовал StarHit.

36-летняя экс-супруга звезды, по всей видимости, съехалась со своим возлюбленным, миллиардером Романом Товстиком, однако публиковать совместные фото с ним при этом не стала. Интерьер особняка выполнен в молочном, сером и коричневом тонах, многие предметы мебели выполнены из дерева. В одной из комнат, которую продемонстрировала Диброва, на столе стоят цветы в вазах, а на комоде — иконы и фотографии близких. На пороге помещения расположилась собака породы корги. В другой комнате можно заметить несколько гитар, которые повесили на стену. «Новый дом, новая жизнь, прежний тренер», — подписала публикацию Полина.

Ранее стало известно, что после развода рэпер Джиган и блогерша и предприниматель Оксана Самойлова будут делить особняк и заброшенный пансионат в Подмосковье, а также квартиры в Дубае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

    Трамп прокомментировал телефонный разговор с Моди

    На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

    Россиянин обманул пенсионерку с жильем и похитил у нее миллионы рублей

    Обнаружено природное оружие против болезней печени

    Помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком

    Женщин предупредили об опасности одной сексуальной практики

    Бывшая жена Диброва переехала в новый дом после развода

    На Западе рассказали об эффекте от телефонного разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости