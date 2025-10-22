Бывшая жена Диброва переехала в новый дом после развода

Экс-супруга Дмитрия Диброва Полина показала дом, куда переехала после развода

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала дом, куда переехала после развода. Кадры из ее нового жилья опубликовал StarHit.

36-летняя экс-супруга звезды, по всей видимости, съехалась со своим возлюбленным, миллиардером Романом Товстиком, однако публиковать совместные фото с ним при этом не стала. Интерьер особняка выполнен в молочном, сером и коричневом тонах, многие предметы мебели выполнены из дерева. В одной из комнат, которую продемонстрировала Диброва, на столе стоят цветы в вазах, а на комоде — иконы и фотографии близких. На пороге помещения расположилась собака породы корги. В другой комнате можно заметить несколько гитар, которые повесили на стену. «Новый дом, новая жизнь, прежний тренер», — подписала публикацию Полина.

