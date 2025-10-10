Стало известно о разделе имущества Джигана и Оксаны Самойловой

Самойлова и Джиган при разводе будут делить дом в Подмосковье и квартиры в Дубае

После развода рэпер Джиган и блогерша и предприниматель Оксана Самойлова будут делить особняк и заброшенный пансионат в Подмосковье, а также квартиры в ОАЭ. Об этом стало известно изданию «Страсти».

Супруги разводятся после 13 лет брака — накануне в картотеке мировых судов появилось соответствующее заявление от Самойловой. Так, пара владеет домом площадью 750 квадратных метров в элитном подмосковном поселке Шато-Соверен, где в данный момент и проживает вместе с детьми. Недвижимость была куплена в 2018 году в ипотеку, ее приблизительная цена — 155 миллионов рублей. Помимо этого, в собственности у блогерши с 2025 года есть заброшенный советский пансионат стоимостью 45 миллионов рублей. На месте прежних построек звезда планировала открыть «ферму приключений» для детей.

Что касается ОАЭ, в Дубае в собственности Джигана и Самойловой находится квартира площадью 121 квадрат, которую супруги приобрели за 36 миллионов рублей. Через некоторое время блогерша купила там еще одни апартаменты рядом с морем для инвестиций. Их стоимость составляет 13 миллионов рублей.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что судьба имущества звездных супругов зависит от того, был ли заключен между ними брачный договор. Он отметил, что частично взятый в ипотеку дом, несмотря на наличие жилищного кредита, может быть поделен на две доли, на которые ипотека будет распространяться в равной степени.