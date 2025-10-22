Интернет и СМИ
10:24, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Бывшего ведущего Первого канала задержали на границе США

Историк моды Александр Васильев заявил, что его задержали на границе США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев заявил, что его задержали на границе США. Об инциденте он рассказал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Васильева, в американском аэропорту у него взяли отпечатки пальцев и поинтересовались целью его визита в страну, а также тем, почему в интернете много рекламы его выступлений. «Мои ответы на хорошем английском языке пограничника не удовлетворили. Его смутило удаленное расположение городов, в которых мне предстоит выступать», — написал историк моды.

Бывший ведущий Первого канала добавил, что после этого его отвели в комнату задержания. В помещении, как указал Васильев, уже находились другие задержанные лица. Через некоторое время таможенники провели досмотр его багажа, а затем историка моды отпустили.

Васильев назвал произошедшее невероятным событием. «Вот такие бодрящие душу эмоции», — высказался он.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий «Модного приговора» отказался возвращаться в Россию. Уточнялось, что Васильеву предлагали приехать на некое мероприятие за гонорар в 15 миллионов рублей. Представители историка моды ответили, что даже за 150 тысяч евро он не поедет в страну.

