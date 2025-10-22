Бывшего ведущего Первого канала задержали на границе США

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев заявил, что его задержали на границе США. Об инциденте он рассказал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
По словам Васильева, в американском аэропорту у него взяли отпечатки пальцев и поинтересовались целью его визита в страну, а также тем, почему в интернете много рекламы его выступлений. «Мои ответы на хорошем английском языке пограничника не удовлетворили. Его смутило удаленное расположение городов, в которых мне предстоит выступать», — написал историк моды.
Бывший ведущий Первого канала добавил, что после этого его отвели в комнату задержания. В помещении, как указал Васильев, уже находились другие задержанные лица. Через некоторое время таможенники провели досмотр его багажа, а затем историка моды отпустили.
Васильев назвал произошедшее невероятным событием. «Вот такие бодрящие душу эмоции», — высказался он.
Ранее сообщалось, что бывший ведущий «Модного приговора» отказался возвращаться в Россию. Уточнялось, что Васильеву предлагали приехать на некое мероприятие за гонорар в 15 миллионов рублей. Представители историка моды ответили, что даже за 150 тысяч евро он не поедет в страну.