Из жизни
01:48, 22 октября 2025Из жизни

Девушка случайно лишила жизни соседку в попытке изгнать таракана

Девушка случайно убила соседку, пытаясь сжечь таракана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Global Look Press

В городе Осан (Южная Корея) девушка пыталась сжечь таракана, однако случайно устроила пожар, в результате которого погибла ее соседка. Об этом сообщил портал RMF24.

Отмечается, что девушка увидела способ избавиться от таракана в соцсетях и успела его опробовать. Увидев насекомое, она подожгла его, используя зажигалку и баллончик с горючим. Пламя мгновенно охватило стены, в квартире начался пожар.

Соседка попыталась выбраться через окно, но сорвалась и погибла. Теперь поджигательнице грозит уголовное преследование за убийство по неосторожности.

Ранее в США жительница штата Джорджия случайно расправилась с соседкой по комнате. Приняв ее за проникшего в помещение преступника, схватила пистолет и дважды выстрелила.

