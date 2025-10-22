Девушка случайно лишила жизни соседку в попытке изгнать таракана

Девушка случайно убила соседку, пытаясь сжечь таракана

В городе Осан (Южная Корея) девушка пыталась сжечь таракана, однако случайно устроила пожар, в результате которого погибла ее соседка. Об этом сообщил портал RMF24.

Отмечается, что девушка увидела способ избавиться от таракана в соцсетях и успела его опробовать. Увидев насекомое, она подожгла его, используя зажигалку и баллончик с горючим. Пламя мгновенно охватило стены, в квартире начался пожар.

Соседка попыталась выбраться через окно, но сорвалась и погибла. Теперь поджигательнице грозит уголовное преследование за убийство по неосторожности.

