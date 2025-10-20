Женщина спросонья приняла соседку за сына и дважды выстрелила в нее

В США жительница штата Джорджия случайно расправилась с соседкой по комнате. Об этом пишет People.
Ночью 13 октября преподавательница Государственного университета Коламбуса Эрика Андерсон вернулась домой из Индианы, куда ездила к мужу и троим детям. Соседка по комнате спросонья приняла женщину за проникшего в помещение преступника, схватила пистолет и дважды выстрелила.
Одна пуля попала в Андерсон. Спасти ее врачам не удалось. В ходе следствия выяснилось, что стрелявшая женщина долгое время получала «угрозы террористического характера» от своего сына и ждала нападения. Власти рассматривают случившееся, как несчастный случай.
До переезда в Коламбус Андерсон работала художником по костюмам в нескольких театрах и преподавала на театральных факультетах в университетах Юты и Флориды.
