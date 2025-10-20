Женщина спросонья приняла соседку за сына и дважды выстрелила в нее

В США жительница Джорджии случайно убила вернувшуюся ночью соседку по комнате

Фото: Erica Anderson / Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

В США жительница штата Джорджия случайно расправилась с соседкой по комнате. Об этом пишет People.

Ночью 13 октября преподавательница Государственного университета Коламбуса Эрика Андерсон вернулась домой из Индианы, куда ездила к мужу и троим детям. Соседка по комнате спросонья приняла женщину за проникшего в помещение преступника, схватила пистолет и дважды выстрелила.

Одна пуля попала в Андерсон. Спасти ее врачам не удалось. В ходе следствия выяснилось, что стрелявшая женщина долгое время получала «угрозы террористического характера» от своего сына и ждала нападения. Власти рассматривают случившееся, как несчастный случай.

До переезда в Коламбус Андерсон работала художником по костюмам в нескольких театрах и преподавала на театральных факультетах в университетах Юты и Флориды.

