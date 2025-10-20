Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:43, 20 октября 2025Из жизни

Женщина спросонья приняла соседку за сына и дважды выстрелила в нее

В США жительница Джорджии случайно убила вернувшуюся ночью соседку по комнате
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Erica Anderson / Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

В США жительница штата Джорджия случайно расправилась с соседкой по комнате. Об этом пишет People.

Ночью 13 октября преподавательница Государственного университета Коламбуса Эрика Андерсон вернулась домой из Индианы, куда ездила к мужу и троим детям. Соседка по комнате спросонья приняла женщину за проникшего в помещение преступника, схватила пистолет и дважды выстрелила.

Одна пуля попала в Андерсон. Спасти ее врачам не удалось. В ходе следствия выяснилось, что стрелявшая женщина долгое время получала «угрозы террористического характера» от своего сына и ждала нападения. Власти рассматривают случившееся, как несчастный случай.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

До переезда в Коламбус Андерсон работала художником по костюмам в нескольких театрах и преподавала на театральных факультетах в университетах Юты и Флориды.

Ранее сообщалось, что в Бразилии, журналист, который снимал репортаж о пропавшей девочке в штате Мараньян, случайно нашел ее останки. Мужчина наступил на них, когда демонстрировал глубину реки, в которой купалась пропавшая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он вас уничтожит, если захочет». Трамп постоянно ругался на встрече с Зеленским и требовал принять условия России

    Раскрыты слова Трампа о России на встрече с Зеленским

    Россиянка описала курорты Египта фразой «декорации к фильму про конец света»

    Крыса сгрызла ногти спящей женщины

    Опровергнут популярный миф о влагалище

    Названа ключевая ошибка Сырского в боях за Донбасс

    Трамп пообещал разобраться с нарушением режима прекращения огня в Газе

    Раскрыта неожиданная польза газированной воды

    Известная актриса устроила фотосессию в ультракороткой юбке

    Женщина спросонья приняла соседку за сына и дважды выстрелила в нее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости