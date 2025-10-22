Директор Лувра захотела уйти в отставку и не смогла

Le Figaro: Директору Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления музея

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку после ограбления французского музея, но ей отказали. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что де Кар была назначена на пост в 2021 году президентом республики Эммануэлем Макроном, который также поручил ей курировать проект по реконструкции Большого Лувра. По данным источника, после инцидента глава государства лично несколько раз связывался с руководительницей музея. «Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея», — цитирует издание президента Франции.

Ранее стало известно, что из-за ограбления 19 октября Лувр понес ущерб в размере 88 миллионов евро.

20 октября Лувр частично возобновил работу для посетителей.