Лувр возобновил работу после ограбления

Лувр частично возобновил работу для посетителей после ограбления
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Музей Лувр в Париже, который ограбили всего за несколько минут, частично возобновил работу для посетителей в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В пресс-службе музея отметили, что некоторые части Лувра «сегодня недоступны для публики», не уточняя при этом, какие именно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал кражу экспонатов из Лувра.

Утром 19 октября неизвестные проникли в музей. Воспользовавшись проведением ремонтных работ, они надели желтые рабочие жилеты и прошли в галерею Аполлона, где похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. После этого злоумышленники скрылись на мотороллерах.

