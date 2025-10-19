Культура
22:52, 19 октября 2025Культура

Макрон отреагировал на кражу драгоценностей из Лувра

Макрон обещал вернуть украденные из Лувра украшения и наказать виновных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал кражу экспонатов из Лувра. Об этом он написал в социальной сети X.

Макрон отреагировал на кражу драгоценностей и обещал вернуть похищенные украшения, а также наказать виновных. Он назвал случившееся посягательством на историческое наследие.

«Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры», — заверил он.

Утром 19 октября неизвестные проникли в Лувр. Воспользовавшись проведением ремонтных работ, они надели желтые рабочие жилеты и прошли в галерею Аполлона, где похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. После этого злоумышленники скрылись на мотороллерах.

