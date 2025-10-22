Экипаж российского танка 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ

Экипаж подбитого танка Южного военного округа Вооруженных сил (ВС) России 15 часов отбивался от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал механик-водитель с позывным Колючий в беседе с РИА Новости.
По его словам, во время выполнения боевой задачи в башню танка попала противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Боевая машина была повреждена, командир и механик-водитель получили ранения.
«Постоянные сбросы, FPV-дроны отрабатывали по танку. Только ближе к вечеру удалось выбраться и покинуть поле боя», —рассказал Колючий.
