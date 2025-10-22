Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:41, 22 октября 2025Россия

Экипаж российского танка 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ

РИА Новости: Экипаж подбитого танка ВС РФ 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экипаж подбитого танка Южного военного округа Вооруженных сил (ВС) России 15 часов отбивался от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал механик-водитель с позывным Колючий в беседе с РИА Новости.

По его словам, во время выполнения боевой задачи в башню танка попала противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Боевая машина была повреждена, командир и механик-водитель получили ранения.

«Постоянные сбросы, FPV-дроны отрабатывали по танку. Только ближе к вечеру удалось выбраться и покинуть поле боя», —рассказал Колючий.

В июле стало известно, что российские танкисты установили новый рекорд скорости для Т-80БВМ, который двигался по пересеченной местности. Машина 69-й мотострелковой дивизии разогналась до 86 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    Экс-советник Кучмы рассказал о новом плане ЕС насчет Украины

    В российском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы

    Трамп посетит Японию

    По базе подготовки иностранных наемников ВСУ нанесли комбинированный удар

    Сальдо назвал одно условие для проведения честных выборов на Украине

    Россияне стали чаще попадаться на одну уловку мошенников

    В России разработали дрон-перехватчик для уничтожения беспилотников ВСУ

    Вильфанд заявил, что температура выше нормы ожидается в Москве в ближайшие дни

    Борт премьера Австралии аварийно посадили в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости