Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 22 октября 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины предрек Зеленскому судьбу Януковича

Азаров: Зеленского может ожидать судьба Януковича
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского может ждать судьба экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Процедура отстранения президента от власти через Раду уже отработана по Януковичу, и она в принципе возможна», — заявил Азаров.

По его словам, власти США ведут подготовительные работы на случай решения об устранении Зеленского от власти для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что на Украине могут произойти события, схожие с теми, которые были в процессе государственного переворота в 2014 году.

Ранее Азаров заявил, что Россия вряд ли согласится на перемирие, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский. Он отдельно отметил, что увеличение числа провокаций дает понять, что Киев не заинтересован в проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?

    В России жестко отреагировали на заявление Польши о подрыве «Дружбы»

    В Госдуме высказались о возможности запрета в России WhatsApp и Telegram

    Российский адвокат оказался в СИЗО за помощь террористам

    В российских сосисках нашли перчатки

    Женщина едва не стала жертвой ската-хвостокола в Подмосковье

    Осужденный на 13 лет экс-замглавы Минобороны Иванов захотел на СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Названы российские города с самыми большими скидками на аренду жилья

    Bork предложил российским покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости