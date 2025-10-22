Экс-премьер Украины предрек Зеленскому судьбу Януковича

Азаров: Зеленского может ожидать судьба Януковича

Президента Украины Владимира Зеленского может ждать судьба экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Процедура отстранения президента от власти через Раду уже отработана по Януковичу, и она в принципе возможна», — заявил Азаров.

По его словам, власти США ведут подготовительные работы на случай решения об устранении Зеленского от власти для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что на Украине могут произойти события, схожие с теми, которые были в процессе государственного переворота в 2014 году.

Ранее Азаров заявил, что Россия вряд ли согласится на перемирие, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский. Он отдельно отметил, что увеличение числа провокаций дает понять, что Киев не заинтересован в проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.