04:10, 22 октября 2025

Эмили Ратаковски и Барбара Палвин снялись в нижнем белье Victoria's Secret

Модели Эмили Ратаковски и Барбара Палвин снялись в белье Victoria's Secret
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @stellamaxwell

Модели Эмили Ратаковски и Барбара Палвин снялись в нижнем белье Victoria's Secret. Соответствующее фото появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новозеландской и британской топ-модели ирландского происхождения Стеллы Максвелл.

Знаменитости предстали на размещенном снимке в розовых комплектах. Так, Ратаковски позировала в кружевном бюстгальтере, а Палвин — в хлопковом изделии с фирменным принтом марки.

Поверх упомянутых предметов гардероба женщины надели халаты Victoria's Secret. При этом их волосы были завиты на крупные бигуди.

Ранее в октябре Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret. Манекенщица продемонстрировала фигуру в комплекте, состоящем из трусов с высокой талией и бюстгальтера на косточках.

