Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне уже к вечеру

Французский генерал Шилль: Европе нужно быть готовой к войне уже к вечеру

Европе и Франции следует быть готовыми к войне уже к вечеру. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шилль в интервью RTL.

«Мы должны быть готовы уже сегодня вечером. Уже сегодня вечером французская армия готова встать на защиту нашей страны и нашего континента», — сказал он.

По словам генерала, цепь событий, которая приведет Европу к масштабному вооруженному конфликту, может запуститься в любой момент.

Ранее в МИД РФ рассказали, что рост количества военных учений со стороны стран Запада на восточном фланге НАТО говорит о подготовке Европы к военному столкновению с Россией.