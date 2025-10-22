Мир
Генсек НАТО отказался признать встречу Трампа и Зеленского катастрофой

Рютте отверг предположения, что встреча Трампа и Зеленского была катастрофой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luka Dakskobler / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг предположения о том, что встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского была катастрофой. Его слова передает РИА Новости.

Во время встречи Рютте с американскими сенаторами в США журналист задал главе НАТО вопрос о том, свидетельствует ли его визит в Вашингтон о катастрофической неудаче на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме.

«Вовсе нет», — ответил генсек Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что переговоры украинского и американского лидеров прошли «хорошо и успешно».

Ранее глава Белого дома заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

