14:57, 22 октября 2025

Глава отдела земледелия российского региона пойдет под суд за запрещенный урожай

В Екатеринбурге начальник отдела агропромышленного комплекса выращивал коноплю
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области предстанет перед судом бывший начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Игорь Крупский. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, чиновник в свободное от работы время промышлял выращиванием запрещенного урожая в квартире у своего друга. В ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили в помещении свыше 100 горшков с коноплей. Друга чиновника также задержали. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Академический районный суд Екатеринбурга.

Ранее МВД показало кадры из заброшенного дома в Еврейской автономной области, заваленного 59 килограммами марихуаны.

