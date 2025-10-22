Мир
17:19, 22 октября 2025Мир

Иран назвал необоснованными требования США и отказался от переговоров

Аракчи: Иран отказывается от переговоров с США из-за чрезмерных требований
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Иран отказывается от переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон не перестанет выдвигать «необоснованные требования». Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Tasnim.

«Переговоры, которые велись с США, а также переговоры в Нью-Йорке, были приостановлены и не продвинулись вперед из-за чрезмерных требований США», — заявил министр.

Ранее верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что мнение президента США Дональда Трампа о полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана после июньских ударов ошибочно. «Очень хорошо, пусть так и думает!» — отметил иранский лидер в соцсети X.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называл «основным объектом» операции.

После этого американский лидер заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана.

