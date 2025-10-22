Ценности
12:04, 22 октября 2025

Карла Бруни проводила Николя Саркози в тюрьму

Супермодель Карла Бруни проводила мужа Николя Саркози в парижскую тюрьму
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Итало-французская супермодель Карла Бруни проводила мужа Николя Саркози в тюрьму. Снимки публикует Independent.

Известно, что экс-президент Франции отправился отбывать срок в парижскую тюрьму Санте, куда он прибыл вместе с женой. На размещенных кадрах видно, как пара идет по улице, держась за руки. Манекенщица надела черный наряд, состявший из свитера, прямых брюк и пиджака.

Предполагается, что бывший французский лидер проведет в тюрьме пять лет в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании.

25 сентября парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным. По данным следствия, Саркози через своих ближайших соратников заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.

.
