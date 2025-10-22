Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

Скончалась второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Наталья Овчинникова

В Москве в возрасте 75 лет умерла второй режиссер фильмов «Москва слезам не верит» и «Старики-разбойники» Наталья Овчинникова. Об этом пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила в Telegram.

Коллеги выразили родным и близким Овчинниковой соболезнования. «На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой», — говорится в посте.

Овчинникова в 1984 году окончила киноведческий факультет ВГИК. В 1970 году она начала работать на «Мосфильме», а с 2004 года была вторым режиссером. Овчинникова участвовала в создании таких фильмов, как «Старики-разбойники», «Чучело», «Москва слезам не верит» и других.

Ранее скончалась бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова.