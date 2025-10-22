Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:58, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

Скончалась второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Наталья Овчинникова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Москве в возрасте 75 лет умерла второй режиссер фильмов «Москва слезам не верит» и «Старики-разбойники» Наталья Овчинникова. Об этом пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила в Telegram.

Коллеги выразили родным и близким Овчинниковой соболезнования. «На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой», — говорится в посте.

Овчинникова в 1984 году окончила киноведческий факультет ВГИК. В 1970 году она начала работать на «Мосфильме», а с 2004 года была вторым режиссером. Овчинникова участвовала в создании таких фильмов, как «Старики-разбойники», «Чучело», «Москва слезам не верит» и других.

Ранее скончалась бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

    Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

    Володин пошутил об отказе Силуанова от Нобелевской премии

    Экс-коллега Усольцева высказалась о версии о его побеге за границу

    50-летняя Сара Полсон с голой грудью вышла на публику

    Россиянам назвали минусы ипотеки в микрофинансовых организациях

    Бабкина заявила об отсутствии пульса у Куртуковой

    Борис Щербаков перенес операцию на сердце

    При взрыве в Ставрополе погибла женщина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости