Слова Трампа о скором завершении еще одного конфликта объяснили

Политолог Дудаков: Трамп торопится завершить украинский конфликт

На текущий момент очевидным конфликтом, который не урегулирован и которому администрация президента США Дональда Трампа уделяет большое внимание, является украинский конфликт, отметил политолог-американист Малек Дудаков. Таким образом он расшифровал в беседе с «Лентой.ру» слова американского лидера о скором окончании девятого конфликта.

Ранее политик заявил, что в ближайшее время при посредничестве Соединенных Штатов может завершиться еще один конфликт. Какой именно — лидер не уточнил. «Мы закончили восемь войн. Верите вы или нет, но девятая — уже на подходе», — сказал Трамп на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам Дудакова, политик торопится завершить украинский конфликт, потому что у него есть огромное количество других кризисов, которыми тоже нужно заниматься.

«Другое дело, что в данном случае, как мы видим, пока все остается на уровне голословных заявлений Трампа и его команды, потому что они пока что не сближают свою переговорную позицию с нашей переговорной позицией. Поэтому говорить о том, что в ближайшее время мы увидим какие-то прорывы в рамках деэскалации на Украине, все же, на мой взгляд, не приходится», — поделился политолог.

Ранее Дональд Трамп заявил, что примет решение, состоится ли саммит с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. На это ему нужно два дня.

