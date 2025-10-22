Доллар подорожал к рублю до максимума за две недели

Курс доллара от Банка России впервые за две недели превысил 81,6 рубля

Банк России опубликовал на своем сайте официальные курсы валют на четверг, 23 октября. Доллар подорожал до 81,65 рубля, что стало максимальным значением за последние две недели.

Евро подорожал до 94,75 рубля, что стало максимум с 9 октября, а юань — до 11,45 рубля, это наибольшее значение с 7 октября. В последнюю неделю рубль корректируется по отношению к основным валютам после неожиданного кратковременного укрепления неделей ранее, в ходе которого доллар опускался ниже 79 рублей.

Ослабление рубля также наблюдается на фоне снижения фондового рынка от максимумов начала недели. Инвесторы реагируют на вероятную отмену новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по поводу которой стороны условились во время телефонного разговора.

Вместе с тем поддерживает рубль пересмотр ожиданий аналитиков по поводу ключевой ставки. Большинство из них полагают, что на заседании совета директоров 24 октября регулятор сохранит ставку на уровне 17 процентов, а некоторые считают, что денежно-кредитные условия (ДКУ) останутся неизменными до конца года.