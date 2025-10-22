Культура
Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

Маргарита Сурикова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Григорий Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в 40 миллионов рублей. Об этом пишут «Страсти».

В октябре исполнитель стал соучредителем ООО «ЛОФТ ГРУПП», которая предоставляет услуги по доставке продуктов, а также выполняет деятельность ресторанов. Согласно открытым данным, в 2024 году доходы организации составили 1,9 миллиона рублей, в то время как чистая прибыль ушла в минус на 40 миллионов рублей.

Отмечается, что Лепс является соучредителем еще восьми организаций, в частности, магазинов по продаже очков и ювелирных изделий.

Ранее стало известно, что Лепс может заработать во время гастрольного тура более 120 миллионов рублей.

