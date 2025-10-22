Мир
Премьер Италии выступила с призывом о замороженных активах России

Мелони призвала соблюдать международное право в вопросе активов России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) должны соблюдать международное право, говоря об изъятии российских замороженных активов для их дальнейшего предоставления Украине в качестве беспроцентного кредита. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

«Известно, что мы с партнерами по Евросоюзу и "Большой семерке" обсуждаем дальнейшие шаги в отношении замороженных активов России. Мы считаем важным, и в этом мы не одни, соблюдать международное право и принцип законности, обеспечить финансовую стабильность наших экономик и еврозоны, а также гарантировать устойчивость каждого принятого нами шага», — отметила глава итальянского правительства.

Ранее стало известно, что Мелони скептически относится к использованию замороженных активов России для помощи Украине. Отмечается, что премьер Италии опасается подобных шагов, поскольку они грозят дальнейшим обострением отношений с Россией в тот момент, когда идут переговоры о мире.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США отказались поддержать план Евросоюза по использованию замороженных российских активов на сумму 140 миллиардов евро.

