Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 22 октября 2025Мир

МИД рассказал о подготовке к саммиту России и США

Замглавы МИД Рябков: Москва готовится к саммиту Трампа и Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Москва продолжает подготовку к саммиту президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Будапеште. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Мы говорим о том, что подготовка к саммиту продолжается», — сказал дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что ни подготовки, ни договоренностей к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио нет. «Я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об "отмене" чего-то, чтобы они этого не делали», — добавил он.

Ранее Рябков опроверг сообщения о якобы отложенной встрече Лаврова и Рубио. Замминистра подчеркнул, что сведения западных СМИ не соответствуют действительности, поскольку на данный момент нет единого понимания ни по срокам, ни по месту переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Пенсионеры и малолетки стали проблемой для российских надзирателей

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Россиянка добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости