МИД рассказал о подготовке к саммиту России и США

Замглавы МИД Рябков: Москва готовится к саммиту Трампа и Путина

Москва продолжает подготовку к саммиту президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Будапеште. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Мы говорим о том, что подготовка к саммиту продолжается», — сказал дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что ни подготовки, ни договоренностей к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио нет. «Я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об "отмене" чего-то, чтобы они этого не делали», — добавил он.

Ранее Рябков опроверг сообщения о якобы отложенной встрече Лаврова и Рубио. Замминистра подчеркнул, что сведения западных СМИ не соответствуют действительности, поскольку на данный момент нет единого понимания ни по срокам, ни по месту переговоров.