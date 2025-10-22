Из жизни
18:04, 22 октября 2025Из жизни

Молния ударила в 17-летнего охотника

В США молния убила 17-летнего охотника
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Athapet Piruksa / Shutterstock / Fotodom

В штате Луизиана, США, останки 17-летнего охотника нашли в лесу после грозы. Об этом пишет People.

Колтон Гейдж Ханикатт отправился охотиться на оленей в одиночку. Он стрелял по ним с деревянной вышки, которая стояла неподалеку от места прикорма животных. Когда Ханикатт не вернулся домой, его семья начала беспокоиться.

Спасатели обнаружили юношу внутри вышки. Предполагается, что в него ударила молния. Спасти его не удалось.

«Колтону было нелегко, у него были свои проблемы, но его любили, и семья делала для него все, что могла, пока он был на этой земле», — заявил дядя охотника.

Ранее молния ударила в двух охотников в американском штате Флорида. Вместе с ними не стало их собаки.

    Все новости