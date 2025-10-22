Мошенники изменили схему выманивания денег у россиян

Т-Банк: Украденные у россиян деньги стараются выводить через знакомых жертвы

Мошенники, выманивающие деньги у россиян, перестали убеждать жертву перевести деньги напрямую (на карту подставного человека), но просят сделать это ее родственника или друга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Т-Банк.

Оказалось, что с начала осени злоумышленники стали на 60 процентов чаще использовать схему с вовлечением знакомых жертвы. Таким образом они рассчитывают избежать внимания службы безопасности банка. Впрочем, сами схемы обмана не изменились. Мошенники, как и прежде, звонят и выдают себя за представителей Банка России, правоохранительных органов, брокеров или портала «Госуслуги».

Подчеркивается, что новая схема опасна тем, что жертва может не только лишиться сбережений, но и невольно вовлечь знакомых в мошенничество.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали охотиться на россиян, которые ищут работу. Жертвам сулят работу или стажировку, чтобы таким образом выманить личные данные. Самые распространенные схемы включают предложения «предоплаты» за обучение, оформление документов или участие в стажировке.