Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 22 октября 2025Экономика

Мошенники изменили схему выманивания денег у россиян

Т-Банк: Украденные у россиян деньги стараются выводить через знакомых жертвы
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники, выманивающие деньги у россиян, перестали убеждать жертву перевести деньги напрямую (на карту подставного человека), но просят сделать это ее родственника или друга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Т-Банк.

Оказалось, что с начала осени злоумышленники стали на 60 процентов чаще использовать схему с вовлечением знакомых жертвы. Таким образом они рассчитывают избежать внимания службы безопасности банка. Впрочем, сами схемы обмана не изменились. Мошенники, как и прежде, звонят и выдают себя за представителей Банка России, правоохранительных органов, брокеров или портала «Госуслуги».

Подчеркивается, что новая схема опасна тем, что жертва может не только лишиться сбережений, но и невольно вовлечь знакомых в мошенничество.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали охотиться на россиян, которые ищут работу. Жертвам сулят работу или стажировку, чтобы таким образом выманить личные данные. Самые распространенные схемы включают предложения «предоплаты» за обучение, оформление документов или участие в стажировке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

    Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

    В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

    Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

    Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

    Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

    Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

    Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

    Раскрыта стоимость складного планшета Apple

    В деле пропавшей в тайге российской семьи появилась версия о секретных поселениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости