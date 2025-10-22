Экономика
20:38, 22 октября 2025Экономика

Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

За переполненный мусоропровод можно взыскать с УК до 10 тысяч руб.
Виктория Клабукова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россияне вправе требовать компенсацию за переполненный мусоропровод в доме. Об этом «Абзацу» напомнил эксперт по ЖКХ Денис Хмелевский.

За состоянием мусоропровода должна следить управляющая компания. Как разъяснил собеседник издания, за ненадлежащее содержание мусоропровода на управляющую компанию накладывается штраф. Как юридическому лицу УК могут выписать штраф суммой от 100 до 250 тысяч рублей, кроме того, должностному лицу, на которого возлагается эта функция, начисляют еще от 5 до 20 тысяч рублей штрафа.

Если квартировладельцы самостоятельно расчищали мусоропровод и вызывали дезинсекторов, то УК обязана возместить им эти убытки. Вдобавок жильцы могут потребовать с обслуживающей организации и моральную компенсацию. Ее размер может достигать 10 тысяч рублей, уточнил эксперт.

Если коммуникации не очищаются регулярно, а из-за скопления отходов в доме расплодились тараканы, собственникам следует зафиксировать это на камеру. Затем необходимо собрать комиссию для составления протокола о нарушении. Документ заполняется трижды, к нему прилагаются фото и видеодоказательства, и все это направляется в объединенную диспетчерскую службу и жилинспекцию.

Ранее в Госдуме предложили накладывать на УК штрафы за недопуск интернет-провайдеров в дома. Сумма может достигать 500 тысяч рублей.

