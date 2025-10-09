Экономика
13:16, 9 октября 2025

В России предложили штрафовать за недопуск интернет-провайдеров в дома

«Известия»: Штраф за недопуск провайдеров в дома может достигать 500 тысяч руб.
Виктория Клабукова

Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom  

Произвол управляющих компаний в вопросе допуска интернет-провайдеров решили ограничить. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении в Госдуме, пишут «Известия».

Согласно проекту для УК, препятствующих операторам в размещении сетей связи в многоквартирных домах, предусмотрены санкции в виде штрафов. Сумма может достигать 500 тысяч рублей. По мнению общественного деятеля, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, размер штрафа поставит под сомнение выгоду от эксклюзивного договора с провайдером. Абсолютно искоренить проблему за счет закона не удастся, однако можно будет минимизировать искусственную монополизацию рынка, отметил сенатор Олег Голов.

Случаи недопуска провайдеров встречаются регулярно: только в 2022-2023 годах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала 231 подобную жалобу. Особенно остро данный вопрос стоит в отношении крупных застройщиков, имеющих своих «карманных» операторов связи. Неаффилированным провайдерам ставят невыполнимые технические условия, из-за которых размещение в такой новостройке становится экономически невыгодным. В то же время УК могут затягивать сроки согласования документации на обновление сетей.

Ранее стало известно, что ФАС возбудила дело против группы лиц застройщика ПИК из-за ограничений доступа к услугам провайдеров.

