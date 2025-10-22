На Украине пожаловались на новую тактику ВС России по поиску экипажей БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую тактику по поиску экипажей украинских дронов. Об этом рассказал украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«FPV-дрон с большим АКБ облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями. (...) Задача — нахождение местоположения пилотов FPV, взлетающих на малых мощностях VTX», — рассказал Бескрестнов.

По его словам, видео полета записывается в нескольких диапазонах на карту SD, после чего, по возвращению беспилотника, анализируется.

Ранее стало известно, что в рядах Вооруженных сил Украины сложился дисбаланс в количестве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и операторов дронов.