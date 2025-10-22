Бывший СССР
На Украине пожаловались на новую тактику ВС России по поиску экипажей БПЛА ВСУ

Эксперт Бескрестнов: ВС РФ используют новую тактику поиска экипажей БПЛА ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую тактику по поиску экипажей украинских дронов. Об этом рассказал украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«FPV-дрон с большим АКБ облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями. (...) Задача — нахождение местоположения пилотов FPV, взлетающих на малых мощностях VTX», — рассказал Бескрестнов.

По его словам, видео полета записывается в нескольких диапазонах на карту SD, после чего, по возвращению беспилотника, анализируется.

Ранее стало известно, что в рядах Вооруженных сил Украины сложился дисбаланс в количестве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и операторов дронов.

