На Украине предсказали отключение всех коммунальных услуг зимой

Продан: Без принудительных отключений коммунальных услуг Украина не обойдется
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бывший министр энергетики Украины Юрий Продан предсказал отключение всех коммунальных услуг зимой. Его слова передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Без принудительных отключений и графиков, к сожалению, мы не обойдемся (...) Нужно было сосредотачиваться на более простой защите и противовоздушной обороне. И главное, не делать вид, что мы хорошо подготовились», — подчеркнул он.

Продан выразил надежду на то что до полного блэкаута ситуация на Украине не дойдет. В то же время он предупредил, что в некоторых регионах ожидается «серьезная ситуация».

Ранее появилась информация, что Украина может провести без света две трети предстоящей зимы. Советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов же рекомендовал украинцам готовиться к отключениям электричества, прежде всего, ментально, психологически.

