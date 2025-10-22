На Украине рассказали тысячах значимых для отражения атак России беспилотниках

Bloomberg: Украина использует около 9 тыс. БПЛА в день для отражения атак России

Украина использует порядка девяти тысяч беспилотников ежедневно, чтобы отражать продолжающиеся российские атаки. Такие данные привел начальник управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Павленко в ходе конференции Cipher Brief, передает Bloomberg.

Военачальник подчеркнул, что эта цифра доказывает, насколько значимая роль отведена дронам в продолжающемся украинском конфликте. По его словам, она включает бомбардировщики, разведывательные дроны и логистические БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Германии оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, которые могут отражать атаки дронов.