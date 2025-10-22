Бывший СССР
03:38, 22 октября 2025Бывший СССР

На Украине рассказали тысячах значимых для отражения атак России беспилотниках

Bloomberg: Украина использует около 9 тыс. БПЛА в день для отражения атак России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Украина использует порядка девяти тысяч беспилотников ежедневно, чтобы отражать продолжающиеся российские атаки. Такие данные привел начальник управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Павленко в ходе конференции Cipher Brief, передает Bloomberg.

Военачальник подчеркнул, что эта цифра доказывает, насколько значимая роль отведена дронам в продолжающемся украинском конфликте. По его словам, она включает бомбардировщики, разведывательные дроны и логистические БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Германии оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, которые могут отражать атаки дронов.

