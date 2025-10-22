На Западе обратились с призывом к Зеленскому после ночных ударов России

Политик Мема призвал Зеленского смягчить тон в переговорах после ударов России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует смягчить тон в переговорах об урегулировании украинского конфликта, если он хочет достичь мира. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети X.

«На каждую атаку Украины Россия отвечает более мощным ударом. (...) Я призываю Зеленского смягчить тон, если он действительно заинтересован в разрешении этого конфликта. Чем более уважительным будет язык общения, тем больше шансов закончить эту войну», — написал политик.

По его словам, на данный момент президент Украины все еще не готов к миру, а его западные союзники также не заинтересованы вести переговоры по ключевым вопросам конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатическому урегулированию кризиса, но не ценой территорий. «Речь идет не о километрах — это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это наша территориальная целостность», — сказал он.