15:54, 22 октября 2025Экономика

Названы российские города с самыми большими скидками на аренду жилья

Казань стала лидером скидок на аренду жилья
Мария Черкасова

Фото: RAndrei / Shutterstock / Fotodom

В третьем квартале 2025 года почти в каждом третьем объявлении (30,1 процента) о долгосрочной сдаче жилья в мегаполисах за какое-то время появлялась скидка — в среднем она составила 9,2 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Аренда».

Наибольшее снижение цены оказалось в Казани — в среднем 11,1 процента. Средняя скидка в 10 процентов выявлена в четырех российских мегаполисах: Краснодаре, Воронеже, Челябинске и Самаре. Снижение стоимости аренды в среднем на 9,1 процента зафиксировано в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Перми и Омске.

В Москве средняя скидка составила 8,6 процента. Минимальный по всем мегаполисам средний дисконт выявлен в Уфе (7,9 процента).

Ранее была найдена самая дешевая квартира в России — ее можно арендовать за пять тысяч рублей в месяц. Жилье находится в поселке городского типа Атиг в Свердловской области.

