Называвший переговоры с Трампом унижением президент встретится с ним

O Globo: Трамп встретится с Лула да Силвой 26 октября в Малайзии

Президент США Дональд Трамп встретится со своим коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Малайзии 26 октября. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на бразильские источники.

«Правительства Бразилии и США договорились, что встреча президентов Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дональда Трампа состоится в следующее воскресенье», — сказано в сообщении.

Отмечается, что встреча состоится в день открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Точное время начала переговоров пока не называется.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что прямые торговые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после введенных 50-процентных пошлин США станут для него «унижением».