17:53, 22 октября 2025Мир

Одна страна захотела продать Украине большую партию истребителей

TV4: Швеция хочет продать Украине 120 истребителей JAS 39 Gripen E
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery via Reuters

Швеция хочет продать Украине крупную партию истребителей JAS 39 Gripen E. Об этом сообщил канал TV4.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что поставки самолетов начнутся «примерно через три года». В ходе выступления, которое транслировалось на сайте правительства Швеции, Кристерссон заявил о намерении Швеции отправить Киеву «от 100 до 150 истребителей». По данным канала TV4, планируется поставить 120 самолетов.

«Президент Зеленский также получил возможность лично убедиться во впечатляющих возможностях истребителя Gripen. Это укрепит позиции как Украины, так и Швеции и Европы», — отметил шведский премьер.

Ранее стало известно, что США отложили передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, поскольку не смогли решить проблему с пусковыми установками.

