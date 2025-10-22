Около 80 детей отравились готовой едой в российском регионе

Число отравившихся едой в Бурятии достигло 145 человек, среди них 79 — дети

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ достигло 145 человек, среди них 79 — дети. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В российской службе отметили, что были госпитализированы из-за отравления 76 человек, из них 47 детей.

О первых пострадавших в регионе стало известно вечером 18 октября. Граждане жаловались на симптомы отравления, большинство незадолго до этого ели готовую продукцию производства компании «Восток».

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, причиной отравления многих горожан стали онигири. У всех пациентов была диагностирована острая кишечная инфекция. Минздрав Бурятии после случившегося начал проводить расследование.

До этого уточнялось, что все заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Изготовила фастфуд компания «Восток». В цеху предприятия были выявлены нарушения. После перекуса несколько жителей Бурятии пожаловались на рвоту с кровью.