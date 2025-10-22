Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 22 октября 2025Россия

Около 80 детей отравились готовой едой в российском регионе

Число отравившихся едой в Бурятии достигло 145 человек, среди них 79 — дети
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ достигло 145 человек, среди них 79 — дети. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В российской службе отметили, что были госпитализированы из-за отравления 76 человек, из них 47 детей.

О первых пострадавших в регионе стало известно вечером 18 октября. Граждане жаловались на симптомы отравления, большинство незадолго до этого ели готовую продукцию производства компании «Восток».

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, причиной отравления многих горожан стали онигири. У всех пациентов была диагностирована острая кишечная инфекция. Минздрав Бурятии после случившегося начал проводить расследование.

До этого уточнялось, что все заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Изготовила фастфуд компания «Восток». В цеху предприятия были выявлены нарушения. После перекуса несколько жителей Бурятии пожаловались на рвоту с кровью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

    Женщина впервые вышла замуж в 76 лет благодаря сайту знакомств

    Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

    В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

    Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

    Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

    Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

    Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

    Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

    Раскрыта стоимость складного планшета Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости