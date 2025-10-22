Силовые структуры
16:00, 22 октября 2025

Осужденный на 13 лет экс-замглавы Минобороны Иванов захотел на СВО

ТАСС: Экс-замглавы Минобороны Иванов готов поехать на СВО штурмовиком
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Осужденный на 13 лет за растрату бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов захотел поехать на СВО штурмовиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Дениса Балуева.

По словам адвоката, Иванов готов отправиться в зону СВО и выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения. Балуев сказал, что решение уйти на СВО бывший замминобороны является абсолютно искренним и обдуманным. Он отметил, что юристы анализируют порядок реализации законного и конституционного права фигуранта.

1 июля суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей.

